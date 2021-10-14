Gazeteci Doğan Ergün’e Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası verildi

İleri Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Ergün, 2014 yılında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyet Gazetesi’nin sahibi Erdoğan Demirören arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarını içeren haber gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından bu yıl açılan davada Ergün, cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Davanın bugün görülen karar duruşmasında ise mahkeme, Ergün’ü hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İleri Haber'de yer alan habere göre Ergün’ün yargılanma gerekçesi olan ses kayıtlarının, Milliyet gazetesinde Abdullah Öcalan ile Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) arasındaki görüşmelerin tutanaklarının haberleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gazetenin sahibi Erdoğan Demirören arasında geçtiği iddia ediliyordu.

Ergün’ün, cezalandırılmasının gerekçesi ise şu ifadelerle anlatıldı:

"Demirören'i ağlatan ses kayıtları" başlığı altında bir video yayınlandığı, video içerisinde yer alan yazılarda Cumhurbaşkanı ile ilgili "BAŞÇALAN RT ERDOĞAN", BASCALAN RTE" gibi ibarelerin kullanıldığı, haber içeriğinin Cumhurbaşkanına hakaret suçunu oluşturduğu ve sorumlu müdür olan şüpheli Doğan Ergün'ün cezai sorumluluğunun bulunduğu anlaşılmıştır."