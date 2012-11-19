Gazeteci Cüneyt Ünal: Kızım beni tanımadı

3 aydır Suriye'de rehin tutulduktan sonra serbest bırakılan Cüneyt Ünal, ''Kızım Sahra çok değişmiş. Temkinli yaklaştı, beni tanımadı'' dedi.



Suriye'nin Halep kentinde 90 gün tek başına hücrede tutulduktan sonra CHP heyetinin temasları sonucunda serbest bırakılan gazeteci Cüneyt Ünal, küçük kızı Sahra’yla bir buluştu. Bu duygusal anlara NTV de tanıklık etti.

Cüneyt Ünal ve eşi Nuran Ünal, NTV muhabiri Can Ertuna’nın sorularını yanıtladı.

Eve ilk geldiğinde uyuyamadığını belirten Cüneyt Ünal, ''Gece 3.5-4’e kadar eşim ve kızıma baktım. Uyku gözünüze gelmiyor. Onları bir daha görebilecek miydim bilmiyorum. Kızım Sahra çok değişmiş. Önce bana temkinli yaklaştı, tanımadı. Kızım bana da farklı geldi. 'Kızım bak baba geldi' dedim. Annesine bakıp, yanıma gelip gelmemekte tereddüt etti. Sonra alıştı, ısındık birbirimize’’ şeklinde konuştu.

Cüneyt Ünal, esir alındığı anları şu sözlerle anlattı:

"Halep’e ilk girdiğimizde kamuflajlı kişiler bizi durdurdular. ‘Gazeteciyiz, bayram için geldik’ dedik. İtfaiye garajına aldılar. Kameraman arkadaşım Başar’la konuştular. ‘Sizi güvenli bir yere göndereceğiz’ dediler. Sivil giyimli milis gruplar geldi. Bizi üç araçla götürdüler. Kademe kademe barikat kurarak ilerliyorlardı. Ama bölge güvenli değilmiş.”



'Bir elimle tampon, diğer elimle çekim yaptım'



Olaylar sırasında gazeteci arkadaşı Başar Fehmi Kadumi'nin yaralandığını hatırlatan Ünal, “Poşuyla kanama olduğu yere baskı yaptım. Bir yandan da çekim yapmaya çalıştım. Sağ elle tampon yaparken sol elle de çekim yapıyordum. Daha sonra beni dışarıya aldılar, Başar’ı bir daha göremedim” diye konuştu.



'10 dakika güzel dayak yedik'



İçeride kendisine kötü muamele yapılmadığı kaydeden Ünal, "Halep halkı bizi karşı taraftan sandı. Tişörtümü kafama geçirip darp ettiler. Yaklaşık 10 dakika güzel bir dayak yedik” diye konuştu.



'O fotoğraftaki kol bana ait değil'



Esir olduğu günlerde ortaya çıkan roketatarlı fotoğrafın kendisine ait olmadığını vurgulayan Ünal, “Öyle bir fotoğrafım yok. ‘Bu fotoğraf orijinal değil’ dedim. Kesip yapıştırmışlar, o kol bile bana ait değil. O fotoğrafı ikinci gün gösterdiler" dedi.



'CHP'lileri görünce şoke oldum'



CHP heyetini görünce şoke olduğunu ifade eden Ünal, şöyle konuştu: “Bana heyet ismi saydılar ama tatbikat yaptırılacak sanıyordum. Bir metin verdiler, ‘okumazsan kurtulamazsın’ dediler. CHP heyetini görünce şoke oldum. Başyavere sordum ‘özgür müyüm?’ diye, ‘Özgürsün’ dedi."



'Gazze'ye gitsem mi diye düşünüyorum'



Mesleğini sürdürmeye devam edeceğini dile getiren Ünal, “Eşim ve çocuğumla bir müddet zaman geçirip, mesleğime devam edeceğim. Çaktırmadan internetten Gazze’deki olayları takip ediyorum. Gazze’ye gitsem mi diye düşünüyorum” dedi.



Gazetecilere teşekkür



Kendisine destek olan meslektaşlarına teşekkür eden Ünal, “Kameraman ve medya mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Elif Ural ve Ahmet Algüvercin’e çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Eşi: Hayata yeniden başlamış gibiyiz



Eşine kavuşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Nuran Ünal ise duygularını şu sözlerle aktardı:

“Kurtulması benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Yeniden hayata başlamış gibiyiz. Önümüzdeki süreci de atlatmamız gerekecek. Çok mutluyuz. Ben de uyuyamadım. Diğer odadan sesini duyunca ‘Bu gerçek mi?’ diye kendime sordum.



'Benim yapamadığımı Suriye yaptı'



Eşim gazetecilik yapıyor, kendisini destekliyorum. Ancak şu kısa zamanda savaş ortamını kaldıramayız. Yemek yememe problemleri var. Kilo vermesi için daha önce girişimim olmuş, ancak başarılı olamamıştım. ‘Benim başaramadığımı Suriye hükümeti yaptı’ diye espri yaptım."