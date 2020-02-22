Gazeteci Cockburn: Julian Assange, her gazetecinin yapmayı hedeflemesi gereken şeyi yaptı

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Independent yazarı Patrick Cockburn, Londra'da tutuklu bulunan ve ABD'ye iadesi gündemde olan Wikileaks'in kurucu genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın "her gazetecinin yapmayı hedeflemesi gereken şeyi yaptığını" ifade etti.

Cockburn, Britanya gazetesi Independent'taki köşesinde Wikileaks'in "Collateral Murder" isimli videosu yayınlanana kadar ABD askerinin Irak'ta yaptıklarının boyutunun kanıtlanamadığını yazdı. ‘’Teminat cinayeti’’ adıyla Wikileaks’in dünyaya servis ettiği video, Irak’ta ABD askerlerinin bir hava taşıtından gülerek ve şakalaşarak 2’si Reuters muhabiri olmak üzere 12 ila 18 sivili vurarak öldürdüğünü gösteriyordu.

TIKLAYIN-Kimi için dünyayı değiştiren bir gazeteci, kimi için devlet sırlarını ifşa eden bir casus: Wikileaks’in kurucusu Julian Assange

Tecrübeli yazar, Wikileaks'in 'ABD'nin Irak savaşı dosyası'nın tüm zamanların en iyi haber atlatmalarından biri olarak nitelendirdi.

Cockburn, Wikileaks'in 2010 ile 2016 arasında yayınladığı dosyaların Daniel Ellsberg'un 1971'de ABD'nin Vietnam savaşının perde arkasını ortaya çıkaran "Pentagon Belgeleri" ile eş değer olduğunu ifade etti. Ellsberg'in bu dosyaları sızdırdığı için "kahraman" muamelesi gördüğünü ifade ederken, Assange'ın hapiste olduğunu ifade etti.

Assange'a ABD'de yönlendirilen suçlamaların neredeyse tamamının devlet sırlarını sızdırmasıyla alakalı olduğunu hatırlatan Independent yazarı, Wikileaks'in eski genel yayın yönetmeninin "her gazetecinin yapmayı hedeflemesi gereken şeyi yaptığını" ifade etti.

Wikileaks kurucusu Assange önümüzdeki hafta ABD'ye iadesinin görüşüleceği duruşmaya katılacak. Birçok STK ve grup, "adil bir şekilde yargılanmayacağı için" Assange'ın ABD'ye iade edilmemesini talep ediyor. ABD'de kendisine 18 tane casusluk suçlaması yöneltilen Assange, onlarca yıl hapis yatabilir.