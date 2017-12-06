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Gazeteci cinayetinin üç şüphelisi hakkında cinayet davası

Malta'da kadın gazeteci Daphne Caruana Galicia’yı öldürdükleri zannıyla üç kişi hakkında cinayet davası açıldı. Zanlılar gazeteciyi öldürdükleri suçlamasını reddettiler

06 Aralık 2017 14:00

Malta'da gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesiyle ilgili olarak üç zanlı hakkında cinayet davası açıldı. Mahkemeden yapılan açıklamada üç zanlının da suçu kabul etmediği belirtildi. Pazartesi günü cinayetle ilgili olarak tutuklanan 10 kişiden 7'si kefaletle serbest bırakılmıştı. Kadın gazeteci ekim ayında arabasına yerleştirilen bombayla öldürülmüştü.

Malta'nın en tanınmış araştırmacı gazetecisi olan Caruana Galizia adadaki yolsuzluklarla ilgili haberler yayınlamaktaydı. Caruana Galizia son olarak Panama belgelerini araştırmıştı ve Malta hükümet üyelerinin yabancı banka ve şirketlerle vergi cennetlerindeki muhtemel bağlantılarını ortaya çıkarmaya çalışmaktaydı.

1 milyon euro ödül

Başbakan Joseph Muscat gazeteciyi öldürme olayının bütün detaylarıyla ortaya çıkarılacağını söylemişti. 53 yaşındaki gazeteci Malta'da erken seçime gidilmesinde önemli rol oynamıştı. Malta hükümeti katillerin yakalanması için bir milyon euro ödül koymuştu.

Mafya'nın Libya petrolünü Malta üzerinden İtalya'ya kaçırmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten İtalyan savcı Caruana Galicia'nın bu skandalla ilgili yayınları yüzünden öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Hükümeti annelerini yeterince korumadığı gerekçesiyle eleştiren Caruana Galicia'nın oğulları Başbakan Muscat'ın 430 bin nüfuslu Malta'yı suçluların ellerini kollarını sallayarak dolaşabildikleri bir ‘Mafya adasına' çevirmekle suçluyorlar.

DW/AFP/Reuters/AG/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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