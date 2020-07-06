Gazeteci Çiğdem Toker'e açılan 1.5 milyon liralık tazminat davası reddedildi

Gazeteci Çiğdem Toker'e 'Rusya’ya domatesler de Bayburt’tan başlıklı yazısı nedeniyle açılan 1.5 milyon TL'lik tazminat davası Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde de reddedildi.

Bayburt Grubu bünyesindeki Agrobay Seracılık A.Ş.’nin gazeteci Çiğdem Toker’e, açtığı 1,5 milyon TL’lik manevi tazminat davası Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından da oybirliğiyle reddedildi.

Ret kararını Twitter hesabından duyuran Çiğdem Toker, “Bu vesileyle dayanışma gösteren herkese (kişi, kurum, arkadaş, okur) bir daha teşekkür ediyor, gazetecilik yapmanın bedelini özgürlüğüyle ödeyen meslektaşlara hemen özgürlük diliyorum” dedi.

Çiğdem Toker, 15 Şubat 2017’de yayınlanan ‘Rusya’ya domatesler de Bayburt’tan’ başlıklı yazısında, Rusya’ya domates ihracatı yapmasına izin verilen üç firmanın seçiminde objektif kriterlere uyulup uyulmadığını sorguladı.