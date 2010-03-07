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Yaşam

Gazeteci Çetin Emeç kabri başında anıldı

Uğradığı silahlı saldırı sonucu 20 yıl önce hayatını kaybeden Çetin Emeç, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anıldı.

07 Mart 2010 02:00

T24 - Uğradığı silahlı saldırı sonucu 20 yıl önce hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anıldı.

Törene, Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, oğlu Mehmet Emeç, damadı Özalp ve torunu Selin Birol ile CHP İStanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, gazeteci Doğan Hızlan, Tufan Türenç, Uğur Dündar, Murat Bardakçı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Orhan Erinç, TGC Eski Başkanı Nail Güreli ve Emeç'le birlikte öldürülen şoförü Sinan Ercan'ın eşi Ayşe ve oğlu Müfit Ercan ile çok sayıda kişi katıldı.

Burada bir konuşma yapan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, ''Her ne saikle öldürülürse öldürülsünler, hangi karanlık amaca hizmet etmek amacıyla bu işi yaparlarsa yapsınlar şunu biliyorum ki Çetin Emeç'in, daha doğrusu gazetecinin işi bitmiyor, gazetecinin arkasında bıraktığı bayrağı biri mutlaka alıyor. Bir yere taşıyor'' diye konuştu.

Çetin Emeç'in mezarı başında okunan duaların ardından Emeç'in torunu Selin Birol, ''Bence onun ölmesi çok kötü bir şey. Ben onu görmesem bile çok seviyorum'' dedi.

Birol, ardından dedesi için kendi el yazısıyla yazdığı şiiri, gazetecilere okudu.

TGC Başkanı Orhan Erinç de aradan 20 yıl geçmesine rağmen Emeç'in yaşadığını gösterdiğini dile getirerek, ''Her zaman aramızda. Bugün onun mezarında bir araya gelerek yine onun gazeteciliğini bir kez daha andık. Genç meslektaşlarımızın buradaki varoluşları da Çetin Emeç'in gazeteciliğe yaptığı katkının süreceğinin bir işareti olarak görülüyor. O açıdan bu üzüntünün içinde umutlarımız da yeniden yeşeriyor'' diye konuştu.

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