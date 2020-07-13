Gazeteci Cengiz Er: Erdoğan, Ayasofya kararının ardından sabahın ilk ışıklarına kadar uyumamış

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni, gazeteci Cengiz Er, Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından Erdoğan ile aralarında geçen diyalogu sosyal medya hesabından yazdı. Er, Erdoğan'ın "Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım" dediğini aktardı.

Er paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımla konuştum ve ailemizin büyüğü olarak o tarihi Ayasofya nutku için tebrik ettim. Bir de gazeteci sorusu sordum tabii. O gece nasıl uyudunuz? 'Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi. Nasıl uyusun ki... Kime nasip olur böyle bir şey?" ifadesini kullandı.