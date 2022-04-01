Gazeteci Candaş Tolga Işık: Ethem Sancak istifa dilekçesini sundu

Gazeteci Candaş Tolga Işık, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu'nca ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk edilen eski AKP MKYK üyesi olan iş insanı Ethem Sancak'ın istifa dilekçesini partiye sunduğunu öne sürdü.

Sancak, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu’nca tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

Candaş Tolga Işık, Twitter hesabından konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Az önce AK Parti İstanbul-Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun'la konuştum, "Ethem Sancak bugün partiden istifa ettiğine dair dilekçesini bize ulaştırdı. Evrak tarafımızdan işleme kondu" dedi."

Ne olmuştu?

Ethem Sancak, "Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" demiş; kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti