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Gözaltına alınan gazeteci Can Uğur serbest bırakıldı

Can Uğur, kendisine yönelik suçlamanın 2015 yılından kalma olduğunu belirtti

18 Ocak 2022 20:41

BirGün'de çalışan gazeteci Can Uğur, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Uğur, sosyal medya hesabından gözaltı haberini şöyle duyurdu:

 "İstanbul'a gelelim dedik. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındım. Teşekkürler."

BirGün gazetesinde yer alan habere göre; Uğur, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki polis merkezinde bekletildikten sonra karakola götürüldü. Can Uğur'un gözaltı sebebinin 2015 yılında BirGün'de yayımlanan bir habere açılan davadan dolayı ifade işlemine dair olduğu öğrenildi.

Can Uğur, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

 

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