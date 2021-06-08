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Gazeteci Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Can Dündar, Interpol'ün Ankara'nın başvurularını ciddiye almadığını savundu

08 Haziran 2021 12:24

Gazeteci Can Dündar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ayrılan dosyası kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verildi. 

"Siyasi ve askeri casusluk" suçlamasından 18 yıl 9 ay hapis ve "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasından 8 yıl 9 ay hapis cezası olmak üzere toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Can Dündar hakkında bir kez daha kırmızı bülten kararı verildi.

Can Dündar, Twitter hesabından, "Muhalefetten ricam; bir süre savcıları göreve çağırmasınlar. Ters sonuçlar oluyor" ifadelerini kullanırken, T24 yazarı Hasan Cemal'e yaptığı açıklamada, asıl amacın muhalifleri susturmak olduğu için Interpol'ün Ankara'nın yaptığı hiçbir başvuruyu ciddiye almadığını dile getirdi.

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MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 23 Aralık 2020’deki duruşmada 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dündar hakkında bir müşteki yönünden, “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama” ve “devleti gizli kalması gerekene bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme” suçlarından ifadesi alınmadığı gerekçesiyle dosyası ayrılmıştı. 

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