Gazeteci Can Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Gazeteci Can Dündar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan ayrılan dosyası kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verildi.

"Siyasi ve askeri casusluk" suçlamasından 18 yıl 9 ay hapis ve "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçlamasından 8 yıl 9 ay hapis cezası olmak üzere toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Can Dündar hakkında bir kez daha kırmızı bülten kararı verildi.

Can Dündar, Twitter hesabından, "Muhalefetten ricam; bir süre savcıları göreve çağırmasınlar. Ters sonuçlar oluyor" ifadelerini kullanırken, T24 yazarı Hasan Cemal'e yaptığı açıklamada, asıl amacın muhalifleri susturmak olduğu için Interpol'ün Ankara'nın yaptığı hiçbir başvuruyu ciddiye almadığını dile getirdi.

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