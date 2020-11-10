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Gözaltına alınan Gazeteci Çağlar Tekin, serbest bırakıldı

10 Kasım 2020 14:08

Tele 1 Dış Haberler Editörü Çağlar Tekin, bir duruşma için gittiği adliyede gözaltına alındığını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Tekin tine sosyal medyadan yaptığı açıklamada serbest bırakıldığını söyledi.

Tekin'in ilk açıklaması şöyle idi:


"Bir duruşma için geldiğim adliyede gözaltına alindim. Yakalama kararı çıkmış hakkımda. Gerekçeyi henüz bilmiyorum, mahkemeye goturuluyorum..."

Serbest bırakıldığını ve neden gözaltına alındığını da açıklayan Tekin, "AA'nin Suriye'de IŞİD militanlarınin TSK araçlarını kullandığına ilişkin önce yayınlayıp ardından kaldırdığı haberini paylaşmak imiş" dedi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Gözaltı gerekcem, AA'nin Suriye'de IŞİD militanlarınin TSK araçlarını kullandığına ilişkin önce yayınlayıp ardından kaldırdığı haberini paylaşmak imiş. İfademi verdin, serbest birakiliyorum. Destekleriniz için teşekkürler, hep birlikte yıkacağız bu baskı duzenini"

 

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