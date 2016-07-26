Gazeteci Büşra Erdal gözaltına alındı

Darbe girişiminin ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan 42 gazeteci arasında bulunan Hanım Büşra Erdal, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gözaltına alındı.
Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Vehbi Sarıhan’ın haberine göre, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar'ın talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, FETÖ/PDY darbe girişimi kapsamında 42 gazeteci hakkında yakalama kararı verdi.
Bu gazeteciler arasında bulunan Hanım Büşra Erdal, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün gece polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sarıgöl'ün Alemşahlı Mahallesindeki ailesinin yanına ziyarete geldiği öğrenilen Erdal'ın işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderileceği belirtildi.