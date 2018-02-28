Gazeteci Burak Ekici tahliye edildi

Birgün gazetesi editörüyken gözaltına alınan Burak Ekici'nin ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada tahliye edildi.

Ekici'nin yargılandığı davanın 2. duruşması, dün İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla yargılanan Ekici’nin duruşması, planlanandan altı saat geç olarak başladı.

Duruşmada; Ekici’nin avukatı İbrahim Pehlivan, ‘dosyada ByLock iddiası dışında başka bir delil bulunmadığını’ dile getirdi. Av. Pehlivan, Ekici’nin beraat ve tahliyesini istedi. Ekici ise, “Hakkımdaki ByLock raporuna ilişkin çelişkiler bilirkişi raporuyla da ortaya konmuştur. Ben sosyalistim. FETÖ benim için her zaman FETÖ’ydü” dedi.

Davada kararını açıklayan mahkeme, Ekici’yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak Ekici’nin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, Ekici’nin tahliyesine hükmetti.