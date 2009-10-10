Gazeteci Bülent Yardımcı vefat etti

Milliyet Gazetesi yazarlarından Bülent Yardımcı vefat etti.



Bülent Yardımcı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.



Ekonomi Gazetecileri Derneği'nden (EGD) yapılan açıklamada, "ekonomi basınını duayeni, meslektaşlar arasındaki dayanışmanın sembol ismi" Bülent Yardımcı'nın vefat ettiği belirtilerek, Türkiye'nin ilk ekonomi gazetecilerinden olan ve yaşamının sonuna kadar ekonomi gazeteciliğini sürdüren Bülent Yardımcı'nın ekonomi basınının kalbinde yaşamaya devam edeceği vurgulandı.



Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin kuruluşuna da büyük emek veren Yardımcı, son genel kurulda Divan Başkanlığı görevini yapmıştı.



Tarım ve perakende konusunda uzman gazetecilik yapan Bülent Yardımcı, ekonomi gazeteciliğinin ihtisaslaşması konusunu büyük önem vermiş ve bu konudaki çalışmaları desteklemiştir.



Güneş Gazetesi'nde ekonomi muhabirliği ve müdürlüğü, Barometre Gazetesi'nde yazarlık yapan; Türkiye'nin ilk perakende sektör dergisi olan Bakkal Market Dergisi'ni hazırlayan, uzun yıllardır Milliyet Gazetesi'nden ekonomi yazarlığı yapan Bülent Yardımcı, 2 ay önce önce kalp krizi geçirmişti.



Yardımcı'nın ani ölümü, meslektaşlarımızı üzüntüye boğdu. Hastalığına rağmen gazetecilik yapmaya devam eden Yardımcı, Milliyet Gazetesi'ne yazılarıyla renk katıyordu. Ölümünden önce de röportaj yapmaya giden Yardımcı, burada fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı."



1945 İzmit doğumlu olan Bülent Yardımcı, evli ve bir çocuk babasıydı.

