Gazeteci Bülent Keneş’e Erdoğan’a hakaretten 2 yıl 7 ay hapis cezası!

Eski Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Twitter'da paylaştığı yazı ve yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sputnik’in haberine göre, İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 5. duruşmaya taraflardan katılan olmadı.
Tarafların yokluğunda kararını açıklayan Hakim Erdoğan Şimşek, ‘Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçunun işleniş şekli ve özelliklerini dikkate alarak sanık Keneş'in 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.
Hakim, sanık Keneş hakkında daha önce verilen yurtdışına çıkış yasağının devam etmesine karar vererek cezada indirime gitmedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, Keneş'in, ‘Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.