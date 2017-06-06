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Spor

Gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan Milli Takım kampından gönderildi

Bilal Meşe, Turan hakkında şikâyetçi olacağını söylemişti

06 Haziran 2017 18:18

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, uçakta gazeteci Bilal Meşe'nin boğazına sıkan ve sinkaflı küfürler eden Arda Turan'ı kamptan gönderdi.

Turan ayrıca Kosova maçı kadrosundan da çıkarıldı.

Arda Turan konuya ilişkin 17:00'de basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

Hasan Cemal'in Arda Turan yazısını okumak için tıklayın

Yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst ve Fatih Terim'in de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası Arda Turan'ın kamptan ayrılmasına karar verildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

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