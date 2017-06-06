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Spor

Gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan İspanyol basınında

İspanyol basını, Arda Turan'ın Bilal Meşe'ye saldırısını gündeme taşıdı

06 Haziran 2017 15:54

Milli Takım kaptanı Arda Turan'ın, Milli Takım uçağında Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziki saldırısı İspanyol basınında da yer aldı.

Formasını giydiği Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Katalan gazetesi El Mundo Deportivo'nun internet sitesinde manşetten verdiği haberde; "Arda Turan uçakta Türk gazeteciye saldırdı" manşetini atıldı. 

Gazete, verdiği haberde "Kendisine EURO 2016'da yaşananlar sebebi ile yalan haber yaptığını iddia ettiği gazeteciye saldırdı" diye verdi. 

Bir diğer İspanyol spor internet sitesi olan 20 Minutos ise "Arda Turan gazeteciye saldırdı" manşeti ile haberi duyurdu.

La Voz de Galicia da "Arda Milli Takım uçağında gazeteciye saldırdı" manşetini atarken "Barcelonalı oyuncu, hakkında çıkan haberler için gazetecinin boğazını sıktı" diye yazdı.

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