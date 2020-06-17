Gazeteci Beritan Canözer'e sosyal medya paylaşımları nedeniyle 1 yıl 10 ay hapis cezası

Jinnews Muhabiri Beritan Canözer'e, sosyal medya paylaşımlarında "örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Jinnews muhabiri Beritan Canözer'in 2013 ile 2016 yılları arasında sosyal medya hesaplarında beğendiği gönderiler gerekçesiyle “örgüt propagandası” suçlamasıyla hakkında Diyarbakır 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 3'üncü duruşması görüldü. Canözer'in katılmadığı duruşmada avukatı Resul Tamur hazır bulundu.

İddia makamı, önceki celselerde sunduğu ceza istemli mütalaasını tekrarladı. Savcının ceza istemli mütalaasına katılmadıklarını ifade eden avukat Resul Tamur, soruşturmanın suç şüphesi olmadan başlatıldığına dikkat çekti. Müvekkilinin 1 beğeni 4 yorum nedeniyle suçlandığına işaret eden Tamur, yorumlarda suç unsuru bulunmadığını vurguladı. Beğeni ve yorumların herkese açık olmadığı ve emniyetin özel bir çabasıyla elde edildiğini belirten Tamur, müvekkilinin beraatını istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, beğeni ve yorumlarda "örgüt propagandası" yapıldığına kanaat getirerek Canözer'e 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.