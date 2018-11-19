Gazeteci Berat Günçıkan, hayatını kaybetti

Gazeteci ve kadın hakları savunucusu Berat Günçıkan, dün gece (18 Kasım 2018, Pazar) yaşamını kaybetti. Günçıkanyaklaşık bir yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Günçkıan’ın yaşamını kaybettiğini CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından duyurdu.

Günçıkan'ın cenazesi bugün ikindi namazını takiben Karacaahmet Mezarlığı içerisinde yer alan Şakirin Camii'nde kılınacak. Günçıkan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

Berat Günçıkan hakkında

Yazılarında muhalif, feminist kimliğini öne çıkaran Günçıkan 1959’da Balıkesir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde okudu.

Gazeteciliğe Eskişehir’de yerel gazetelerde çalışarak başladı. Daha sonra Cumhuriyet gazetesinin Adana bürosuna geçti. Cumhuriyet gazetesinde ve Cumhuriyet Dergi’de yayımlanan belgesel röportajları ve dizileri Haraşo’dan Nataşa’ya / Beyaz Ruslar - Kızıl Ruslar ve Gölgenin Kadınları, Cumartesi Anneleri, Milliyetçilik / Linç Kültürünün Tarihsel Kökeni isimleri altında kitaplaştırdı. Uzun yıllar Cumhuriyet’te çalışan Günçıkan, son yıllarda yayınevlerinde editörlük yapıyordu.