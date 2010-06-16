Gazeteci Behzat Miser 42 yaşında hayatını kaybetti

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Yetkin, Miser’in vefatının herkes için çok acı, beklenmedik ve vakitsiz bir ölüm olduğunu ifade ederek, "Bugün burada başka bir olay için toplanmış olsaydık ama maalesef öyle değil" dedi.Miser’in Radikal Gazetesi Ankara Bürosu’nda çok özel bir yeri olduğunu anlatan Yetkin, "O adeta, büronun bir yerde espri jeneratörü ve ruhuydu. İş sıkıntısı çok artsa arkadaşları Tolga ya da Tarık Behzat’a takılır ya da Behzat onlardan birine takılır. Zaten bu üçlü, büronun ruhu gibi ortada dolaşırdı. Şimdi onları çok özleyeceğiz" diye konuştu.Yetkin, geçen hafta Miser’in büroya geldiğinde aralarında geçen bir anısını da aktararak, "Çok neşeliydi. Ne oldu? dedik. ’Mustafa kep giydi’ dedi. ’Mustafa çok küçük’ dedik. Mustafa anaokulu kepi giymiş. ’Daha çok mürüvvetlerini görürsün inşallah’ dedik. Maalesef göremedi. Çocukları için yaşıyordu" dedi.Miser’in kızı Helin’in geçen yıl Yaşar Kemal’le bir röportaj yaptığını da dile getiren Yetkin, "Bu sadece Behzat için değil, bizim bütün büro için büyük bir olay oldu. Helin’i geleceğin yazarlarından biri olarak görüyorduk. Hala öyle. Babasının ve annesinin onun üzerinde çok büyük emeği var" diye konuştu.Miser’in mesleğini severek yapan bir gazeteci olduğunu ifade eden Yetkin, "Behzat’ı hem insanlığı, çocuk kalbi ve bir anlamda saflığıyla hep hatırlayacağız. O hep aramızda yaşayacak. Onu hiç unutmayacağız. Kimseye kötülüğü dokunmayan biriydi. Ben ona hakkımı helal ediyorum. Umarım o da bana etmiştir" dedi.Yetkin, konuşmasının ardından törene katılanları Miser’i düşünmek için bir dakikalığına sessiz kalmaya davet etti. Miser’in karanfillerle donatılan cenazesi daha sonra gözyaşları içinde cenaze arabasına konuldu. Gazeteci Miser’in cenazesi öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.Törene, Miser’in ailesi, yakınları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Süha Okay, DSP Genel Başkanı Masum Türker, eski bakanlardan Erkan Mumcu ve Zeki Sezer, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Ercan İpekçi, Radikal gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Yetkin, Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila, mesai arkadaşları ve çok sayıda gazeteci katıldı.