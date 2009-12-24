Gazeteci Baransu serbest bırakıldı

Mehmet Baransu, keskin nişancı tüfeği, susturuculu Glock, makineli tabanca Uzi, law ve patlayıcı kullanarak azınlıklara ve Koç Müzesi'ni ziyaret eden öğrencilere yönelik saldırı hedefleyerek AKP'yi yıpratmayı amaçladığı ileri sürülen Kafes Planı hakkında haber yaparak, soruşturmanın gizliliğini ihlal etmekle suçlandı.



Kafes Eylem Planı, Poyrazköy kazıları sonrası tutuklanan Emekli Binbaşı Levent Bektaş’ın ofisinde bulunmuştu. Kadıköy Cumhuriyet Savcısı Dursun Yılmaz, Mehmet Baransu'yu ifade vermeye çağırdı. Mehmet Baransu, bugün öğleden sonra çağrıya uyarak Kadıköy Adliyesi'ne geldi. Mahmet Baransu, Savcı Dursun Yılmaz'a verdiği ifadede “Bu dünyanın her yerinde haber. Ben de komuoyunu bilgilendirmek için haber yaptım” dedi.



Dursun Yılmaz, Mehmet Baransu'yu tutuklama istemi ile Nöbetçi Kadıköy 5. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) bu yılki Sedat Simavi Ödülünü kazanan Mehmet Baransu, koridorda meslektaşlarına, “2009 Türkiye'sinde haberden dolayı tutuklama isteğini gülünç buluyorum. 1993'lere geri döndüğünümüz düşünüyorum” dedi.