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Gazeteci baba ve kızı aynı üniversitede eğitim görüyor

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde haftalık yayımlanan gazetenin imtiyaz sahibi Galip Akengin, hayalini kurduğu üniversite eğitimini, kızı Rabia ile birlikte gerçekleştiriyor

07 Şubat 2018 15:08

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL\'ün Kiğı ilçesinde haftalık yayımlanan gazetenin imtiyaz sahibi Galip Akengin, hayalini kurduğu üniversite eğitimini, kızı Rabia ile birlikte gerçekleştiriyor. Bingöl Üniversitesi\'nde öğrenim gören baba-kız okula birlikte gidip geliyor, birlikte ders çalışıyor.
Kiğı ilçesinde haftalık yayımlanan Haberci 12 gazetesinin imtiyaz sahibi, 4 çocuk babası Galip Akengin (46), hayalini kurduğu üniversite eğitiminin, kızı Rabia (21) ile birlikte gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor. Galip Akengin, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Bölümü\'nde, kızı Rabia ise aynı üniversitede Kız Sağlık Meslek Yüksekokulu Sağlık Yöneticiliği Bölümünde eğitim görüyor. 11 kardeşten yalnız kendisinin yüksekokulda eğitim gördüğünü anlatan Galip Akengin, kızıyla birlikte okula gitmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Okula birlikte gelip giden, beraber vakit geçiren baba-kız, ders konusunda da birbirlerine yardımcı oluyor.
Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, baba ve kızının birlikte eğitim görmesinin bölge insanı için örnek olmasını dileyerek, \"Bu güzel örneği de görmek, bizi fazlasıyla sevindirdi\" diye konuştu.
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Bölümü öğretim görevlisi İlhan Bingöl ise, \"Baba ve kızın üniversitemizi tercih etmesi, bizim için sevindirici bir durum. Aynı zamanda tanıdığımız gazeteci arkadaşımızın medya ve iletişim bölümünü tercih etmesi de ayrıca bir gurur kaynağı. Umarız bundan sonra da örnek olurlar. Okumanın yaşı yoktur, eğitimin yaşı yoktur\" dedi. 
Kendisinin ve kızının birinci sınıfta okuduğunu, kızı Rabia\'nın yatay geçişle Bingöl\'e geldiğini ifade eden Galip Akengin, \"Bu sene kızım Kastamonu Üniversitesi\'ni oğlum da Elazığ Fırat Üniversitesi\'ni kazandı. Kızım yatay geçiş ile burada benimle okumak istedi. Oğlum da istedi, ancak okuduğu bölüm Bingöl\'de olmadığı için geçiş yapamadı. Beraber mezun olmayı istiyoruz\" şeklinde konuştu.
Babasıyla beraber ders başı yapan Rabia Akengin de, Doğu ve Güneydoğu\'da kızlarını okutmayan aileler için babası ile birlikte eğitim görmesinin örnek olmasını isteyerek, \"Ben ders çalışırken, babam \'sizden önce üniversite okuyacağım\' diyordu. Babam da üniversiteye girdi, sanırım beraber bitireceğiz. Sabah beraber kalkıp, beraber gidiyoruz. Ders saatlerimiz uyduğunda, beraber dönüyoruz evimize\" dedi.

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