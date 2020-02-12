Cezaevindeki Gazeteci Oruç: Hiçbir tutuklunun mektubu verilmiyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 11 Aralık 2019 tarihinde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan gazeteci Aziz Oruç, 'Cezaevine gelen mektupların hiçbir tutukluya verilmediğini' duyurdu.

Cezaevindeki hak ihlallerini 5 Şubat günü ailesiyle yaptığı açık görüşte dile getiren Aziz Oruç, tutukluların gönderdikleri mektuplara da kimi zaman tek bir kelimeden dolayı el konulduğunu söyledi.

Kendi yaşadığı zorlukları da dile getiren Oruç, “Şimdiye kadar ulaşan bir mektup yok. Muhtemelen gönderdiğim mektuplar da ulaştırılmıyor. Tutuklandığım günden bu yana bana kitap ve kıyafetler verilmiyor” dedi.

Patnos Cezaevi’nde tutuklularda bir kaşıntının baş gösterdiğini söyleyen Oruç, hijyen koşullarına dikkat etmelerine rağmen bu durumun devam ettiğini belirtti.