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Gazeteci Ayşenur Arslan ve Yalçın Bayer'in acı günü

İki gazeteci kardeşini kaybetti

01 Kasım 2020 16:02

Gazeteci Ayşenur Arslan, kız kardeşi Aylin Uyanık'ı trafik kazasında kaybetti. 

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Yalçın Bayer de sağlık sorunları olan 72 yaşındaki kız kardeşini kaybetti. 

Ölüm haberlerini duyuran eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş Twitter hesabından "Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer'in kız kardeşi, Ziraat Bankası eski müfettişlerinden İhsan Karaman'ın eşi Bahtiye Karaman hayatını kaybetti" diye yazdı. 

Gazeteci Bayer'in kız kardeşi Karaman'ın Muğla'nın Datça ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. 

Gazeteci Arslan'ın kız kardeşi Aylin Uyanık'ın ise dün İstanbul-İzmir otoyolu Savaştepe Karacalar mevkisinde bariyerlere çarptığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. 

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