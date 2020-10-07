Gazeteci Ayşegül Doğan’ın 15 yıla kadar hapsi istendi

Gazeteci Ayşegül Doğan'ın 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada savcı, Doğan’ın DTK’de faaliyet yürüttüğünü ileri sürerek, “örgütü üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, Doğan'ın DTK üyesi olmadığına dair yaptığı telefon görüşme kayıtlarının Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesi yönündeki talebini reddetti.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan İMC TV’nin Program Koordinatörü Ayşegül Doğan hakkında gazetecilik faaliyeti kapsamında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yöneticileriyle yaptığı görüşmeler, röportajlar ve katıldığı etkinlikler gerekçesiyle “silahlı örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla yargılandığı davanın beşinci duruşması görüldü. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına gazeteci Doğan mazereti nedeniyle katılmazken avukatları Mehmet Emin Aktar ve Ahmet Özmen katıldı.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre dava dosyasına gelen evrakların okunmasıyla başlayan duruşmada duruşma savcısı davanın esası hakkında hazırladığı mütalaasını sundu. Savcının duruşmada okumadığı mütalaasının katip tarafından direkt duruşma tutanağına yapıştırılması dikkat çekti. Mütalaada, Doğan’ın “Örgüt üyeliği” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

"Tapeler DTK üyesi olmadığını kanıtlıyor"

Duruşmada söz alan Doğan’ın avukatı Ahmet Özmen, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Avukat Mehmet Emin Aktar ise esas hakkındaki savunmadan önce yargılama için tevsii tahkikat taleplerinin olduğunu söyledi. Aktar, DTK soruşturması kapsamında yapılan ve başka bir dava dosyasında yer alan Doğan’ın telefon görüşmelerinin tape kayıtlarına dikkat çekerek, bu kayıtların müvekkilinin davanın başından beri söylediği DTK üyesi olmadığına dair savunmasını doğruladığına dikkat çekti. Tape kayıtlarında yer alan görüşmede Doğan'ın, kendisinden habersiz bir şekilde DTK üyesi yapıldığını, istifa ederek isminin silinmesini istediğinin açıkça anlaşıldığını söyledi.

Aktar, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın davanın soruşturma sürecinde Ayşegül Doğan ismiyle arama yapması durumunda ilgili bütün bilgi ve belgelere ulaşılabileceğine işaret etti. Bu sırada araya giren mahkeme başkanı Aktar’a, “Avukat bey savcılık bulamaz” dedi. Aktar ise “Bulurlar, bulurlar” dedi. Ardından Aktar, dava dosyasında bulunan belgeyi mahkeme heyetine sunarak, bunun bir örneğinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan istenmesini talep etti.

Avukatların talebi reddedildi

Mahkeme avukatların taleplerini değerlendirmek üzere duruşmaya kısa bir ara verdikten sonra ara kararını açıkladı. Ara kararda, avukatlarının Doğan’ın konuşma tapelerine ilişkin kayıtların Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istenmesi yönündeki talebi 'yargılamaya yenilik katmayacağı' gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme, avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek, bir sonraki duruşmayı 7 Aralık tarihine erteledi.