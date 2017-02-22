T24 LogoT24 Logo
Medya

Gazeteci Aslı Ceren Aslan tutuklandı

“Bu tutuklama muhalif basına yöneliktir”

22 Şubat 2017 19:11

Özgür Gelecek Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aslı Ceren Aslan, tutuklandı. 

Özgür Gelecek gazetesi, Aslan’ın Şanlıurfa’da 9 Şubat’ta gözaltına alındığını ve dört günlük gözaltı süresinin ardından tutuklandığını duyurdu. Hakkında "sınır ihlali" ve "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklama kararı verilen Aslan’ın suçlamaları reddettiği belirtildi.

Bianet’e konuşan Aslan’ın Avukatı Kübra Gündüz, “Gazetecilik yapmaya çalışırken sınır ihlalinden yakalanan Aslı Ceren Aslan, hiçbir delil olmamasına karşın örgüt üyeliğinden suçlandı ve tutuklandı” dedi.

Aslan’ın gözaltında darbedildiğini, Ceylanpınar Jandarma Komutanlığı’nda ve Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi’nde çıplak aramaya maruz kaldığını öne süren Gündüz “Hukuka aykırı bir tutuklama yapılıyor. Bu tutuklama muhalif basına yöneliktir” dedi.

Gündüz, Aslan hakkında Özgür Gelecek Yazı İşleri Müdürü olduğu için çok sayıda dava bulunduğunu da kaydetti.

Aslı Ceren Aslan, Urfa 2 No’lu T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

ETİKETLER

aslı ceren aslanözgür gelecekgazetecitutuklandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24