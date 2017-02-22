Gazeteci Aslı Ceren Aslan tutuklandı

Özgür Gelecek Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aslı Ceren Aslan, tutuklandı.

Özgür Gelecek gazetesi, Aslan’ın Şanlıurfa’da 9 Şubat’ta gözaltına alındığını ve dört günlük gözaltı süresinin ardından tutuklandığını duyurdu. Hakkında "sınır ihlali" ve "örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklama kararı verilen Aslan’ın suçlamaları reddettiği belirtildi.

Bianet’e konuşan Aslan’ın Avukatı Kübra Gündüz, “Gazetecilik yapmaya çalışırken sınır ihlalinden yakalanan Aslı Ceren Aslan, hiçbir delil olmamasına karşın örgüt üyeliğinden suçlandı ve tutuklandı” dedi.

Aslan’ın gözaltında darbedildiğini, Ceylanpınar Jandarma Komutanlığı’nda ve Şanlıurfa Terörle Mücadele Şubesi’nde çıplak aramaya maruz kaldığını öne süren Gündüz “Hukuka aykırı bir tutuklama yapılıyor. Bu tutuklama muhalif basına yöneliktir” dedi.

Gündüz, Aslan hakkında Özgür Gelecek Yazı İşleri Müdürü olduğu için çok sayıda dava bulunduğunu da kaydetti.

Aslı Ceren Aslan, Urfa 2 No’lu T Tipi Cezaevi’ne gönderildi.