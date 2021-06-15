Gazeteci Amanpour, kendisine yumurtalık kanseri teşhisi konulduğunu ve ameliyat olduğunu açıkladı

T24 Dış Haberler

Dünyanın en başarılı televizyon gazetecilerinden CNN programcısı ve baş uluslararası sunucusu Christiane Amanpour, yumurtalık kanseri olduğunu açıkladı.

Amanpour, geçen günlerde ameliyat olduğunu ve bir süre boyunca kemoterapi göreceğini bildirdi.

Son 4 haftadır programlarını yapamadıktan sonra pazartesi ekranlara dönen Amanpour, programı durumundan söz ederek açtı.

"Tümörlerin alınması için başarılı bir büyük operasyon geçirdim ve şimdi en uzun süreli sonucu almak için birkaç ay kemoterapi tedavisi göreceğim" diyen Amanpour, "Her zaman vücudunuzu dinleyin. Ciddi sağlık sorunlarınızın dikkate alınmamasına izin vermeyin" diye devam etti.

Amanpour sıkça kendisine erken teşhis konulmasının öneminden söz ederken kadın izleyicilerine düzenli olarak yumurtalık kanseri için muayene olma çağrısında bulundu.