Gazeteci Altemur Kılıç hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan, Mustafa Kemal Atatürk'ün yâveri ve silah arkadaşı Kılıç Ali'nin gazeteci ve diplomat oğlu 92 yaşındaki Altemur Kılıç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Altemur Kılıç, yaklaşık bir yıldır çeşitli hastalıkları nedeniyle evinde ve hastanede tedavi görüyordu. Ağustos ayında sağlık durumu kötüleşince Başkent Üniversitesi Alanya Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Altemur Kılıç’ın cenazesinin hafta sonu İstanbul’da babasının mezarının yanına defnedilmesi bekleniyor.

1924 yılında Ankara'da doğan duayen gazeteci Altemur Kılıç, Mustafa Kemal Atatürk'ün yâveri ve silah arkadaşı Kılıç Ali'nin oğlu, Türk futbolcu ve Teknik Direktör Gündüz Kılıç'ın kardeşi.

Robert Kolej ve New York New School For Social Research Okulu Siyasal Bilgiler bölümünü bitiren Altemur Kılıç, uzun yıllar çeşitli gazetelerde muhabirlik, yazarlık, yazı işleri müdürlüğü ve genel müdürlük yaptı.

Devlet hizmetinde Washington ve Bonn büyükelçiliklerinin Basın Müşavirliği görevlerinde bulundu. İki kez Basın Yayın Genel Müdürlüğü ve bir kez de TRT'nin kurulması sürecinin başında, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın radyo ve televizyonlardan sorumlu danışmanlığını yürüttü.

Birleşmiş Milletler Sekreteryası'nın Basın Bölümü'nde uzmanlıktan sonra da UNICEF'in Avrupa Bürosu Enformasyon Bölümü müdürlüğünü yaptı.

Birleşmiş Milletler nezdindeki Türkiye Dâimi Temsilciliği'nde Orta Elçi olarak bulundu.

1980'de emekli oldu. Emekli olduktan sonra TRT Yönetim Kurulu ve Türkiye Radyo Televizyon Yüksek Kurulu (RTÜK) üyeliği yaptı.

"Turkey and The World" adıyla 1957'de ABD'de, Türkiye'nin dış politikası konusunda yayımlanmış bir kitabının dışında "Titrek Pusula', "Büyük Kürdistan Küçük Türkiye" ve "Kılıç'tan Kılıç'a Bir Dönemin Tanıklığı" adlı kitapları var.

Ankara'da 1924'te dünyaya gelen Altemur Kılıç, 2 çocuk babasıydı.