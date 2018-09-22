Gazeteci Alican Uludağ'a 'rahip Brunson' soruşturması

Cumhuriyet gazetesinin yargı muhabiri Alican Uludağ’a, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan ve İzmir’de ev hapsinde tutulan ABD’li rahip Andrew Brunson’la ilgili kaleme aldığı "Bir tahliyenin yargısal analizi: Tutan da bırakan da yargı mı, devlet mi?" başlıklı haberinde "Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RFS) Türkçe resmi Twitter hesabından, İzmir’de ev hapsinde tutulan ABD’li rahip Andrew Brunson haberi nedeniyle Cumhuriyet gazetesinin yargı muhabiri Alican Uludağ hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. Maddesi çerçevesinde soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Konuya ilişkin RFS'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

“İstanbul Basın Savcılığı, ABD’li Rahip Brunson’un ev hapsi şartıyla tahliye edilmesinin ‘yargının değil siyasetin insiyatifi’ olduğunu yazan gazeteci Alican Uludağ hakkında ‘yargı organları aşağılamak’tan soruşturma başlattı. Cumhuriyet gazetesi muhabiri haftaya ifade verecek.”

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. Maddesi “Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu”nu düzenliyor.