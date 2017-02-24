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Medya

Gazeteci Ali Barış Kurt’un hapis cezası kesinleşti

Kurt'a “Terör örgütü propagandası” iddiasıyla 2 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti

24 Şubat 2017 23:43

Gazeteci Ali Barış Kurt’a hapis cezası verildi.

Evrensel’de yer alan habere göre Gazeteci Ali Barış Kurt’a verilen hapis cezasına karşı yapılan itiraz reddedildi.

Kurt’a“Terör örgütü propagandası” iddiasıyla 2 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Kararda, “Verilen hükümde eleştiri dışında bir isabetsizlik bulunmadığından sanık müdafiinin istinaf talebi yerinde görülmemiş olmakla, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 280/1-a maddesinin ilk cümlesi uyarınca istinaf başvurusunun esastan reddine oybirliğiyle karar verildi” denildi.

 

 

 

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