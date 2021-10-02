Gazeteci Ahu Özyurt'un annesi Prof. Dr. Gürayten Özyurt hayatını kaybetti

1943 Bursa doğumlu olan Özyurt, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Mezun olmuş Hacettepe Üniversitesi’nde uzmanlığını yaptıktan sonra eşi Prof. Dr. Mustafa Özyurt ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kuruluş sürecinde yer almak için doğduğu kente geri dönmüştü. 30 yıllık akademik kariyeri içinde Üniversite’nin Tıp Fakültesi’nin Yoğun Bakım ve Zehir Danışma Birimlerini kurdu, binlerce doktor yetiştirdi. Kadın Adayları Destekleme Derneği Ka-DER’in ve Klinik Toksikoloji Derneklerinin kurucuları arasında da yer alan Özyurt’un eşi Prof. Dr. Mustafa Özyurt CHP 22. Dönem Bursa Milletvekili olarak görev yaptı.