Gazeteci Ahmet Tunagür, iki doz aşıdan sonra ‘Afgan’ oldu

İki doz Koronavirüs aşısını olduktan sonra HES uygulamasından aşı kimliği alan gazeteci Ahmet Tunagür, aşı kimliğinde uyruğunun Afganistan yazdığını fark etti.

Sözcü gazetesinden Sevgim Begüm Yavuz’un haberine göre, Tunagür, “Aynı aşı kimliğinde T.C. kimlik numaram ve pasaport numaram da var. Afgan olmuşum. Nereye başvuracağıma bakıyorum şimdi. Okurlardan ‘Bende de Afganistan yazıyor' diye çok sayıda mail geldi. Hiç tanımadığım okurlar yazıyor. Onlar da bilmiyor ne yapacaklarını. MHRS'nin telefon numarasını düşürmeye çalışıyorum. Şaşkınım, nasıl düzeltileceğini bilmiyorum. İnsanın hayatını kilitleyecek bir sorunla karşı karşıyayız. Kimlik kartını alır almaz fark edemedim, kimin aklına gelir ki?” ifadesini kullandı.