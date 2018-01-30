 Gazeteci Ahmet Şık'ın  twitter paylaşımları nedeniyle yargılandığı dava

Özden ATİK / İstanbul, DHA

Cumhuriyet Gazetesi davasında halen tutuklu olarak yargılanan gazeteci Ahmet Şık\'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle \"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama\" suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Halen Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan sanık Ahmet Şık, rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılamadı.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, sanık Ahmet Şık katılmadı. Hakim Mustafa Ün, sanığın duruşmada hazır bulundurulması konusuna cezaevinden cevap gönderildiğini, cevapta sanığın rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmadığını bildirildiğini tutanağa geçirdi. Ahmet Şık\'ın avukatı Can Atalay, müvekkilinin uzun tutukluluk nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirterek sanığın ilerleyen günlerde duruşmaya bizzat katılarak ifade vermek istediğini, cezaevi koşulları nedeniyle savunmasını hazırlamakta güçlük yaşadığını da ifade etti.

AYNI SUÇTAN İKİNCİ BİR DAVA AÇILMIŞ

Öte yandan ihbar üzerine gazeteci Ahmet Şık hakkında \"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama\" suçundan ikinci bir dava açıldığı ve bu dava ile birleştirildiği de tutanağa geçirildi. Ahmet Şık\'ın mahkeme huzurunda savunma yapması için bir dahaki celseye hazır edilmesi için cezaevine yazı yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 22 Mayıs tarihine erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kerem Kocalar tarafından Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) yapılan e-ihbara göre, Ahmet Şık\'ın 2015-2016 yıllarında Twitter adlı sosyal paylaşım hesabından devleti aşağılayan ve teröre destek veren paylaşımlar yaptığı iddia edildi. İddianamede, Ahmet Şık\'ın söz konusu paylaşımlarına yer verilerek \"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama\" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.