Gazeteci Ahmet Şık'ın tutuklanması sosyal medyada: Ahmet çıkacak, yine yazacak!

Sosyal medya kullanıcıları, 'FETÖ' soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve savcılıktan atılan Zekeriya Öz'ün Gülen cemaatinin devletteki yapılanmasını konu alan çalışmaları nedeniyle tutuklattığı gazeteci Ahmet Şık'ın bu kez "FETÖ, DHKP-C, PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. "Ahmet çıkacak, yine yazacak" tabelası, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da sosyal medyada yaptığı paylaşımda "İlk defa bir kişinin üç örgütten tutuklandığını görüyorum" dedi.

Ahmet Şık dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Sosyal medyada Ahmet Şık'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Yıllardır, biz Ahmet çıkacak demekten yılmadık, Ahmet yine yazmaktan yılmadı...

Yine çıkacak, yine yazacak...#AhmetŞık — Seray Şahiner (@seraysahiner) 29 Aralık 2016

ahmet şık çıkacak, yine yazacak https://t.co/s067K2wBBF — uzobey (@uzobey) 30 Aralık 2016

Ahmet Şık'ın tutuklanması bir milat olarak anılacak yakın gelecekte. Çıkacak, yine yazacak... — alper (@scaleSpace) 30 Aralık 2016

Uyumadan önce size kötü bir haberim var efendiler " Ahmet çıkacak yine yazacak" Ahmet bu sizin soytarılarınıza benzemez @sahmetsahmet — hurrem sonmez (@hurremsonmez) 30 Aralık 2016

5 yıl önce kurduğumuz cümleyle: Ahmet çıkacak yine yazacak.#GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/mJvNhISuEi — Özlem Akcan (@ozlemakcan) 29 Aralık 2016