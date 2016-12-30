Gazeteci Ahmet Şık'ın tutuklanması sosyal medyada: Ahmet çıkacak, yine yazacak!

Sosyal medya kullanıcıları, 'FETÖ' soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve savcılıktan atılan Zekeriya Öz'ün Gülen cemaatinin devletteki yapılanmasını konu alan çalışmaları nedeniyle tutuklattığı gazeteci Ahmet Şık'ın bu kez "FETÖ, DHKP-C, PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklanmasına tepki gösterdi. "Ahmet çıkacak, yine yazacak" tabelası, kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da sosyal medyada yaptığı paylaşımda "İlk defa bir kişinin üç örgütten tutuklandığını görüyorum" dedi.
Ahmet Şık dün sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.
Sosyal medyada Ahmet Şık'ın tutuklanmasıyla ilgili olarak yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: