Gazeteci Ahmet Şık, Binali Yıldırım'a tazminat ödeyecek

Gazeteci Ahmet Şık, "Paralel yürüdük biz bu yollarda" adlı kitabında, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle, 4 bin liralık manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Gazeteciler.com’da yer alan habere göre, Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Yıldırım ve Şık katılmazken, duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

Mahkeme hâkimi Abdüllatif Tüzün, Şık hakkında, Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldığını tutanağa geçirdi.

Söz alan Yıldırım'ın avukatı Serkan Bayram, davanın kabulüne karar verilmesini talep etti. Şık'ın avukatı Abbas Yalçın da, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Davayı bitirdiğini açıklayan mahkeme hakimi, Ahmet Şık'ı, Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Dava dilekçesinden

Binali Yıldırım'ın avukatı tarafından Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, gazeteci Ahmet Şık'ın 2014'te yazdığı "Paralel yürüdük biz bu yollarda" adlı kitabında, Yıldırım'a yönelik asılsız ithamlarda bulunarak, hakaret ettiği öne sürülmüştü.

Dilekçede, Ahmet Şık'ın yazdığı kitapta yer alan beyanlarla Yıldırım'ın kişilik haklarının ve manevi şahsiyetinin zedelendiği kaydedilerek, 20 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.