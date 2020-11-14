Koronavirüs tedavisi gören gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

Kanser tedavisi görürken Koronavirüs'e yakalanan Akşam gazetesi yazarı, gazeteci Ahmet Kekeç 59 yaşında hayatını kaybetti.

Kekeç'in vefatını oğlu Mehmet Hakan Kekeç, sosyal medya hesabından, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam" sözleriyle duyurdu.

Erdoğan: Kendisine özellikle Rabbim'den merhamet diliyorum

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kars ve Karaman 7.Olağan İl Kongreleri'nde yaptığı konuşmada, "Yazar Ahmet Kekeç bugün Rahmeti Rahmana kavuştu. Kendisine özellikle Rabbim'den merhamet diliyorum. Cennetiyle Cemaliyle müşerref kılsın. Öncelikle ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Güzel bir insanı kaybettik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise yaptığı açıklamada, “Ahmet Kekeç ağabeyin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Güzel bir insanı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mevla mekanını cennet eylesin” dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, “Ahmet Kekeç'i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız” paylaşımında bulundu.

Süleyman Soylu: Örnek bir insan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmet Kekeç'in vefatına ilişkin üzüntüsünü sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Kalemiyle, duruşuyla, yaşayışıyla örnek bir insan, Ahmet Kekeç Ağabeye Allah'tan rahmet diliyorum... Başımız sağ olsun. Rabbim mekanını âlî eylesin inşallah."

Ahmet Kekeç kimdir?

Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu. Sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. 2006 yılından beri Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu.

Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıra dışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.