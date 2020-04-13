Gazeteci Ahmet Kanbal'a İçişleri Bakanı Soylu'ya hakaret iddiasıyla soruşturma açıldı

Mezopotamya Ajansı Muhabiri Ahmet Kanbal hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma açıldı. Kanbal, soruşturma kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre , gazeteci Ahmet Kanbal hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım sonrası ' kamu görevlilerine hakaret' ve 'devletin kurum ve organlarını aşağılama' iddialarıyla soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade veren Kanbal'a, sosyal medya hesabından yaptığı “Batacak olan gemiyi ilk önce fareler terk eder. Evrensel bir sözdür. Fareler gidince gemi de batar” paylaşımının İçişleri Bakanı Soylu’nun istifa kararıyla ilgili olup olmadığı soruldu.