Ahmet Hakan'a saldıranlara 'tarihi eser ve silah kaçakçılığı' soruşturması

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı saldırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan sanıkların cep telefonları incelemeye alındı. Telefonlarda yapılan incelemelerde izinsiz silah satışı ve tarihi eser kaçakçılığına dair fotoğraf ve yazışmalara ulaşıldı.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre dava açılan yedi sanıktan Uğur Adıyaman, Yahya Kemal Gezer ve Fuat Elmas'a izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma” ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na aykırılıktan iki ayrı soruşturma daha açıldı.

Ahmet Hakan, 1 Ekim’de yaptığı televizyon programının ardından aracıyla Şişli’deki evinin önüne geldiği sırada başka bir otomobilden inen kişilerin saldırısına uğrayarak dövülmüştü. Hakan’ı döven kişilerin Uğur Adıyaman, Fuat Elmas, Ahmet Şengüler, Kamuran Ergin ve Soner Arık olduğu anlaşılmış; saldırganların Yahya Kemal Gezer ve Nezih Özbirinci’den aldıkları talimatla hareket ettikleri belirlenmişti. Şengüler, “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanırken, diğer sanıklar hakkında adli kontrol uygulaması konmuştu. Sanıklar hakkında “mala zarar verme, kasten silahla yaralamaya teşebbüs, basit yaralama, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama ve hakaret” suçlarından dava açılmıştı. “Örgüt” suçlaması yönündense takipsizlik kararı verilmişti.

Cep telefonlarından çıktı

Sanıklardan Uğur Adıyaman, Fuat Elmas ve Yahya Kemal Gezer’in cep telefonları üzerinde yapılan incelemede, silah satışına ve tarihi eser kaçakçılığına ilişkin çok sayıda fotoğraf paylaşımı ve yazışma olduğu saptandı. Üç sanık hakkında ayrıca “izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma” suçlarından ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na aykırılıktan ötürü iki ayrı soruşturma daha başlatıldı. Aynı şekilde Ahmet Hakan’ın dövülmesinden önce başka isimler adına telefon hattı almaya çalıştıkları için Adımayan, Murat Altunbaş ve Soner Arık hakkında 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nu muhalefet suçundan da işlem yapıldı. Son olarak “HPG” ve “YPJ” bayrakları önünde fotoğraf çektirdiği anlaşılan Adıyaman’a “terör örgütü propagandası” suçlamasıyla üçüncü bir soruşturma başlatıldı.