Gazete Yolculuk Yazı İşleri Müdürü’ne hapis cezası

Gazete Yolculuk'un Aralık 2015’te “Umut Direnişte” manşetiyle çıkan 5. sayısında yer alan “AKP Kürdistan’da savaşı derinleştiriyor” başlıklı haber nedeniyle, gazetenin yazı işleri müdürü Eray Sargın’a TCK 301. Madde’den 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün geri bırakılmasına karar verdi.

Evrensel’de yer alan habere göre, 1 Haziran 2016’da Cumhuriyet Savcısı Emin Aydinç tarafından başlatılan soruşturma sonucu açılan dava, “Devletin güvenlik güçlerini alenen aşağılandığı” iddiasıyla TCK'nin 301/2, 53. maddesine dayandırıldı.

İddianamede 17/12/2015 tarihli gazetenin 4. sayfasında yer alan “AKP Kürdistan’da Savaşı Derinleştiriyor” başlıklı yazının içinde geçen; “Polis ve Özel Harekat Timleri saldırıda yaralananlar için çağrılan ambulansların geçişini engelledi”, “Sur halkının yasağı tanımadığını göstermek için yaptığı yürüyüşlere özel harekat timleri otomatik silahlarla rastgele ateş açtı”, “Otomatik silahlı saldırıda 18 yaşındaki Şiyar Selman ve 21 yaşındaki Şerbil Cengiz yaşamını yitirdi. 10’u aşkın kişi ise yaralandı”, “Silopi ve Cizre’de tankla top atışı”, “Şırnak’ın abluka altındaki Silopi ve Cizre ilçelerinde günlerdir süren sıkıyönetim uygulamaları 16 Aralık’ta askerlerin de dahil olduğu yeni konsepte dönüştü, kent genelinde operasyon başlatıldı”, “Halkın en temel ihtiyaçlarından dahi yoksun bırakıldığı uygulamalarda, özel harekat timlerinin keyfi tutumları ve katliam girişimleri dikkat çekiyor..” ifadeleri “Devletin güvenlik güçlerini alenen aşağılandığı” iddiasına delil olarak gösterildi.

Savcı Aydinç, iddianamenin diğer bölümünde ise haberin içinde yer alan hukuksuz uygulama iddialarının temelsiz olduğunu ve devletin kolluk gücünü aşağılama amacıyla hareket edildiğini öne sürerek, “Bu uygulamaların tamamen güvenlik güçlerinin keyfi tutumları nedeniyle olduğu iddiasının objektiflikten uzak ve güvenlik güçlerini tahkir kastının bulunduğu”nu savundu.

TCK.nun 301/4. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alan Basın Savcılığı 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü hakkında TCK.nun 301/2 ve 53. maddeleri uyarınca ceza verilmesini istedi.

Gazetenin Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın’a 6 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün geri bırakılmasına karar verdi.