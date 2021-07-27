Gazete ve dergilerin tirajları geçen yıl yüzde 20.9 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, gazete ve dergi sayısı, geçen yıl 2019’a göre yüzde 13,5 azalarak 4 bin 746’ya düştü. Gazete ve dergilerin tirajı da yüzde 20,9 azalarak 996 milyon 516 bin 20 oldu. 68 bin kitabın yayımlandığı 2020 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri de 454 milyon TL oldu.

TÜİK 2020 yılına ait “Yazılı Medya ve Uluslararası Standart Kitap Numarası İstatistikleri”ni açıkladı. Buna göre, gazete ve dergi sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre yüzde 13,5 azalarak 4 bin 746 oldu. 2010'de çıkan yayınların yüzde 54,4'ünü dergiler oluşturdu.

ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, gazete ve dergilerin tirajı da geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20,9 azaldı. 2020 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 996 milyon 516 bin 20 oldu. Bu tirajın yüzde 94,8'ini gazeteler oluşturdu.

Gazetelerin yüzde 91'i yerel yayın

Türkiye'de 2020 yılında yayımlanan gazetelerin yüzde 91,1'i yerel, yüzde 6,5'i ulusal, yüzde 2,4'ü ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise yüzde 69,1'i ulusal, yüzde 27,7'si yerel, yüzde 3,3'ü bölgesel yayından oluştu. Gazetelerin toplam tirajının yüzde 82,4'ünü ulusal, yüzde 16,9'unu yerel ve yüzde 0,7'sini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 85,6'sını ulusal, yüzde 13,0'ını yerel ve yüzde 1,4'ünü bölgesel yayımlanan dergiler meydana getirdi.

Dergilerin yüzde 21'i aylık yayınlandı

Gazetelerin yüzde 28,9'u haftalık, yüzde 28,7'si haftada iki-altı gün arası, yüzde 18,5'i aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 21,8'i aylık, yüzde 20,7'si üç aylık, yüzde 16,3'ü altı aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,6'sını günlük, yüzde 7,8'ini haftada iki-altı gün arası, yüzde 2,2'sini haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 61,1'ini aylık, yüzde 10,0'ını haftalık, yüzde 9,2'sini üç aylık, yüzde 8,1'ini iki aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Resmi ilan ve reklam gelirleri azaldı

Basın İlan Kurumu'ndan elde edilen bilgilere de yer verilen raporda, 2020 yılında resmi ilan ve reklam bedellerinin yüzde 2,6 azalarak 454 milyon 729 bin 980 TL olduğu ortaya konuldu.

68 bin kitap yayınlandı

Yayımlanan materyallerin sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 14,5 artarak 78 bin 500 oldu. Yayıncılar tarafından 2020 yılında; 68 bin 120 kitap, 523 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 8 bin 917 web tabanlı elektronik kitap, 494 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 446 diğer olmak üzere toplam 78 bin 500 materyal için ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası) alındı. Satılan kitap bandrolü sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre yüzde 2,3 artarak 433 milyon 213 bin 632 adet oldu.