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Medya

Gazete Şûjin yayına başladı: Medyanın diline çuvaldız niyetine

Şûjin, Kürtçe’de “çuvaldız” anlamına geliyor

19 Aralık 2016 18:56

Günlük haber sitesi Gazete Şûjin yayın hayatına başladı. Şûjin, Kürtçe’de “çuvaldız” anlamına geliyor. Haber sitesinin mottosu da “medyanın diline çuvaldız niyetine.”

Bianet'te yer alan habere göre, kadın odaklı habercilik yapan Şûjin, Türkçe, Kürtçe'nin Kurmanci ve Sorani lehçeleri, İngilizce ve Arapça yayın yapıyor.

Sitede gündelik haberler, kadınların kaleminden fikir yazıları, dosya haberler, kadın portreleri ve jineoloji ile feminizm tartışmaları yer alıyor.

Şûjin ekibinin açıklaması şöyle:

“Devletinden medyasına kadınlara çizilen ‘makbul kadınlık’ sınırlarını tanımayan Şûjin, kadın odaklı haberciliğinde ‘özel olan politiktir’ şiarıyla öz savunmaya geçerek, kadın bedenine, yaşamına saldıran ve ayrıştıran ataerkiyi ve erkek basını ifşa etmeye devam edecek.

“Medyanın diline, çuvaldız niyetine; Şûjin’le yol çıkıyoruz ve yine ataerkinin soy kütüğüne karşı soyadı kullanmadan kişileri ismi ile özneleştirmeye devam ediyoruz.

“Kadın yazınını, kadın sözünü ve gazeteciliğini kalıcı kılmak isteyen Rosa Lüksemburg, Gurbetelli Ersöz, Emma Goldman, Virginia Woolf, Ayfer Serçe, Ulrike Meinhof, Deniz Fırat gibi kadınlardan ve ‘Erkekler ne der diye düşünmeden yazıyoruz’ diyenlerden devraldığımız deneyim, birikim, inanç ve inatla dilimizi çuvaldız gibi kuşanacağız.

“Vardık, varız, var olacağız!”

 

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