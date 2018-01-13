Gazete standı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, iki çocuğun sokakta duran gazete standını çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında, Altay Mahallesi Yorgancılar Sokak 3 numarada meydana geldi. Yerel gazete binasının önüne gelen, kimliği belirsiz 2 çocuk, gazete standını alarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah işyerine gelen gazete sahibi Doğan Çizmeci, standın çalındığını fark edip, polise bildirildi.

Gazete sahibi Doğan Çizmeci, \"Kaç paralık şey. Satsan para etmez. Biz o stantta gazetelerimizi teşhir ediyorduk. Burası kuyumcu dükkanların bulunduğu bir alan, her yer kameralarla dolu\" dedi.

Polis, iki çocuğun yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI