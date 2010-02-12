Gazete okuru internete kaydı

T24 - İnternet ve basındaki kutuplaşma, gazete okuma alışkanlığını bitiriyor mu? Çok değil bundan birkaç sene önce sabah saatlerinde Şehir Hatları vapurlarıyla İstanbul’un Anadolu yakasından Avrupa yakasına ya da ters istikamette işe gidiyorduysanız eğer, yanınızda mutlaka bir gazete olurdu; Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Sabah... Şimdilerde ise elinde gazete bulunduran yolcu sayısı parmakla sayılabilecek kadar az. Biz de merak edip Kadıköy-Beşiktaş hattında vapurla yolculuk yapanlara gazete okumama nedenlerini sorduk.



İlk cevap, internetin geleneksel medyaya tercih edildiğine yönelik



Ömer Gürkanlı: “Uzun süredir ben de gazete alıp okumuyorum, internetten okuyorum. İnternet yaygınlaştığından beri ben hiç gazete almadım. Uzun yolculuklara çıktığımda alıyorum, ama normal şartlarda almıyorum. Artık cep telefonlarına bile haber mesajları geliyor. Genel olarak da gazete okunmamasının sebebini teknolojinin ilerlemesine bağlıyorum.”



Kimi de interneti tercih etmekle beraber politik sertleşmenin etkili olduğunu dile getiriyor















Hasan Doğaner: “Ben gazete okurdum eskiden ama şimdi okumuyorum. Zaman yok, hayat mücadelesinden gazete okumaya vakit kalmıyor. Güncel olayları televizyondan takip ediyorum, interneti kullanıyorum. Eskiden Cumhuriyet okuyordum, şimdi pek okumuyorum. Politik sertleşme rahatsız ediyor.”





Son siyasi olaylar gazetelere karşı güvensizlik oluşturdu



Nimet Tuğçe Nazır: “Gazetelerin artık internetten okunabiliyor olması gündelik gazeteye ilgiyi azaltıyor. Bu çok normal bir durum. İnternetten ulaşmak çok daha kolay, haberler elinin altında oluyor. Ayrıca son siyasi olaylardan sonra insanlarda gazetelere karşı güvensizlik oluştuğunu düşünüyorum.”















İnternette haberlere ulaşmak on dakika



Murat Giray: “Cumhuriyet okurdum ben. Ama son gelişmeler gazetemi okuma isteğimi azalttı. Belki de yaşım ileri olduğu için. Laptopların çıkması ve internetin gelişmesi de etkili oldu. İnsanlar evlerine gidip bütün haberlere on dakikada bakıyor.



Basındaki kutuplaşma da etkili oldu



Salih Esküm: “Gazete okunmamasının birkaç nedeni var. Birincisi insanların eğitim durumuyla, bir de insanların günlük yaşam stresiyle ve alışkanlığıyla ilgili. Alışkanlığı olanlar mutlaka okuyor. Ama günlük haberlerden ve yaşantılarından kaynaklanan sıkıntılardan dolayı insanlar uzak duruyor gazetelerden, basından. Bir de görsel basından takip ediyorlar haberleri ve bundan dolayı okumuyorlar. Basın da artık belli görüşlere göre ayrıldı, insanlar da kendilerine yakın olanları tercih ediyor. Basındaki kutuplaşma da etkili oluyor.”



Gazetecinin tercihi de internet…



Star Haber Merkezi’nin ilk kurucularından Özden Akbal: “İnternet gazeteciliği çok yaygınlaştı. Ben de bir gazeteciyim ve bir gazeteci olarak şimdi gidip interneti açacağım ve bütün haberleri, yazarları okuyacağım. Haberler geçtikçe de oradan göreceğim bunları. İnternet bütün gelişmeleri dakika dakika aktarıyor. İnternet gazeteciliği geliştikçe yazılı basının da görsel basının da işi zor.



Gazeteler pahalı, tercih internet





Ahmet Duran: “Gazeteler pahalı, internetten okunuyor artık. Ben mesela internetten okuyorum.”





İnternet gazeteye ilgiyi azalttı



Solmaz Bingül: “Gazete zaten ülkemizde pek okunmuyor. Bir de internet faktörü olunca gazeteye ilgi iyice azaldı. İnternetin seçilmesi bence de en mantıklısı. İnsanlar istedikleri an son dakika haberlere ulaşabiliyor. Ben de pek gazete okumuyorum. İnternet çok daha rahat benim için. Vapurda da başka bir işimle meşgul oluyorum.”



İnsanlarımız tembel



Hülya Akçay: “Genel anlamda bir tembellik olduğunu düşünüyorum. Kitap da okunmuyor mesela. Eğitimle ilgili bir sorun bu. İnsanlara küçük yaşta okuma alışkanlığı edindirilmeli. Yani genel bir tembellik var.”







Yazı: Uğur Yıldız / Gözde Kutlu (MİHA)

Fotoğraf: Uğur Yıldız