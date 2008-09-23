CHP İzmir İl Başkanlığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yolsuzlukları haber yapan gazeteleri boykot çağrısına karşı “Şimdi gazete okumanın tam sırası” sloganıyla kampanya başlattı



Kampanya nedeniyle il başkanlığında düzenlenen toplantıya CHP İzmir İl Başkanı Kemal Karataş, il yöneticileri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Erdoğan’ın demokrasiyi kullanarak diktatörlük özlemi içinde ülkeyi yönetmeye çalıştığını savunan Karataş, Başbakan’ın hoşuna gitmeyen haberleri yazan basını susturmaya çalıştığını söyledi.

Karataş, “Sayın Başbakan sonunda ağzından baklayı çıkardı. Gerçekleri yazan, kamuoyunu aydınlatan bağımsız basını halka şikâyet etmeye kalkarak, boykot çağrısı yaptı. Bu inanılacak gibi değil.

CHP olarak tam tersine kamuoyunu aydınlatan AKP’nin artık iç yüzünü yansıtan, bütün olayları çıplaklığı ile kamuoyuna aktaran basını izlemesini Türk toplumundan istiyoruz. Bu nedenle de ‘Gazete okumanın tam sırası’ isimli bir kampanya başlatıyoruz” dedi.