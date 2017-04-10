Gazete haberinden beyazperdeye; Martı

36. İstanbul Film Festivali'nde “Ulusal Altın Lale Yarışması”na katılan filmlerden Martı’nın gösterimi yönetmen Erkan Tunç ve film ekibinin katılımıyla gerçekleşti.

İzmir, Torbalı’da küçük bir tavuk çiftliğinde geçen filmin gösteriminden sonra ekip, seyirciden gelen soruları yanıtladı.

Yönetmen Tunç, filmin hikâyesinin aslında bir gazete haberinden ve İzmir’de öğrenciyken çalıştığı bir tavuk çiftliğinde edindiği deneyimlerden esinlendiğini söyledi.

Oyunculardan İrem Sak, senaryoyu okuduğunda "Şu hayatta en önemli şey mutlu olmaktır" cümlesinden etkilendiğini söyledi ve şöyle ekledi: “Tam da bu cümleden dolayı filmin size ulaşması gerekiyordu.”

Oyuncu Onur Buldu, yönetmen Erkan Tunç’la sınıf arkadaşı olduklarını ve birlikte çok hayaller kurduklarını anlattı ve “bu hayallerden biri de böyle bir film çekmekti, gerçek oldu” dedi.