Gazete Duvar yazarı Talu: “Dil” değişmiyor; ama “koparma” şahsa göre değişiyor

Gazete Duvar yazarı Umur Talu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Büyük Çamlıca Camii'ndeki sözlerine "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz; o dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" ilişkin olarak, "Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir" açıklaması yapmasını değerlendirdi.

“Dil' değişmiyor; ama 'koparma' şahsa göre değişiyor" diyen Talu, "Cumhurbaşkanı sakin ve iyi bir şey yaptı, 'Camideki sözlerim Sezen Aksu’ya değildi' dedi. Belki duymamışsınızdır! Geçen cumaydı, Sezen Aksu’nun eski bir şarkısındaki “Adem Havva” konusunda, “O dilleri koparırız, koparınız” manasındaydı sözleri. Dört-beş gün oldu işte!" ifadesini kullandı.

Talu şunları kaydetti:

"Tabii aklınıza, “Neden onca tehditkâr, linçsever kapı önüne, sosyal medyaya, nefret seferberliğine yığıldıktan sonra şimdi düzeltiliyor?” sorusu gelebilir. NTV’de soru soranların aklına pek gelmedi. Tabii aklınıza, “Peki ama o zaman kimin için söyledi?” sorusu gelebilir. Cumhurbaşkanı, “genel” dediyse de “Adem ile Havva ve kutsal değerler” odağında, dil koparma baki kaldı. Bu durumda, Sezen Aksu “Şarkılarıyla insanımızın duygularına tercüman olmuş bir sanatçı” olarak dört günlük bir şey sonunda koparma-kapsama alanı dışına çıkartılırken… Misal, Malatyaspor’un rakipleri ve onların taraftarları, Beşiktaş’tan yetişme, Kasımpaşa ve Galatasaray’da da oynamış Adem Büyük’e herhangi bir şey derken yine de dikkat etsinler!"

TIKLAYIN | Erdoğan: Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir