Gazete Duvar 1 yaşında: Sözümüz baki, çabamız sürecek...

Gazete Duvar'ın 1 yaşını doldurmasına ilişkin yazan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz, “Sözümüz baki... Çabamız sürecek…”dedi.

8 Ağustos 2016'da kurulan Gazete Duvar, 1'inci yaşını kutluyor. Yurttaşlar gazeteye tebrik ve dayanışma mesajlarını sosyal medya üzerinden #Gazeteduvar1Yaşında etiketi ile paylaşıyorlar. 1. kuruluş yıldönümüne ilişkin 'Sözümüz baki... Çabamız sürecek...' başlıklı bir yazı kaleme alan Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz, Duvar'ı okuyan, yazan, destek veren, eleştirilerini söyleyen, kızan, iyiyi kucaklayıp kötüyü defetmek için bildiğini yapan herkese teşekkür etti.

Türkiye'de ifade özgürlüğünün ve basına yönelik baskının geldiği noktayı "kendi kendine konuşmanın bile tehlikeli olduğu yer" ifadesiyle özetleyen Topuz, bu koşullar altında birikimlerini ve uzmanlıklarını paylaşan yazarlarının, başarılmış, hüsnü kabul görmüş yönlerinin artmasına çok ciddi katkılar sağladığını belirterek "yazmaya devam eden etmeyen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Topuz ayrıca "Günlerin bir yandan geçmek bilmediği bir yandan gelmek bilmediği bir zamanda, o kadar meslektaşımız cezaevindeyken, o kadar kurum tarumar edilmişken, o kadar kişi işsiz kalmışken, işini yaparak ayakta kalmaya çalışan refikimiz yayınlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İyiye yönelik çabanın gördüğü desteğin umutsuz olmaya izin vermediğini vurgulayan Topuz yazısını "Yıldönümlerimizi birlikte kutlayacağımız dost ve meslektaşlarımızın özgürlüklerine kavuştuklarını görmek dileğiyle, yeni bir yıl için, tekrar merhaba…" ifadeleriyle sonlandırdı.

Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz'un yazısı şöyle:

"Yayına başladığımız 8 Ağustos 2016 gece yarısından itibaren okuyan, yazan, destek veren, eleştirilerini söyleyen, kızan, iyiyi kucaklayıp kötüyü defetmek için bildiğini yapan herkese teşekkür ederiz.

Kökle yaprağın havada birlikte uçuştuğu, iyiyle kötünün ayırt edilemediği, doğruyla yanlışa hınçla yer değiştirildiği, sevgiyle nefretin iç içe geçirildiği bir atmosferde, yük sırtlanan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Kendi kendine konuşmanın bile tehlikeli olduğu yerde birikimlerini ve uzmanlıklarını paylaşan yazarlarımız, başarılmış, hüsnü kabul görmüş yönlerimizin artmasına çok ciddi katkılar sağladı, sağlıyor; yazmaya devam eden etmeyen herkese teşekkür ederiz.

Günlerin bir yandan geçmek bilmediği bir yandan gelmek bilmediği bir zamanda, o kadar meslektaşımız cezaevindeyken, o kadar kurum tarumar edilmişken, o kadar kişi işsiz kalmışken, işini yaparak ayakta kalmaya çalışan refikimiz yayınlara teşekkür ederiz.

Bu kötü günler geçecek. Bu günler geçerken bildiğimiz üzere en iyisini yapma sözüyle yola çıktık. Sözümüz baki: Hata ve kusurları azaltıp iyi ve güzel işleri artırma çabamız devam edecek. Koşulları düşünürken kötümserlik için ne kadar bol malzeme olursa olsun, iyiye yönelik çabanın gördüğü destek umutsuz olmaya izin vermiyor.

Yıl dönümlerimizi birlikte kutlayacağımız dost ve meslektaşlarımızın özgürlüklerine kavuştuklarını görmek dileğiyle, yeni bir yıl için, tekrar merhaba…"