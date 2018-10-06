Gazete dağıtım bayisinden para kasası çaldılar

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde bir gazete dağıtım bayisine giren hırsızlar, güvenlik kamerasının yönünü değiştirip, içinde 50 lira, iş yeri çekleri ve işletme kayıtları bulunan para kasasını çaldı.

Dumlupınar Mahallesi 262 Sokak üzerinde bulunan gazete dağıtım bayisine dün akşam saat 21.00 sıralarında kapıyı kırarak giren hırsızlar, para kasasını el arabasına yükledi. Kasayı dışarı çıkaran hırsızlar, ardından kapı önündeki plakasını söktükleri araca yükledi. Hırsızlar araçla kaçtı. İş yeri sahibi Kadir Alcı\'nın şikayeti üzerine, polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Uzun süredir takip edildiklerini düşündüğünü ve tahsilat gününe denk gelen bir günde hırsızlığın gerçekleştirildiğini belirten Kadir Alcı, \"Akşam saat 21.00 sıralarıydı, komşular aradı. Bunun üzerine iş yerine geldiğimde kapının kırıldığını, çelik kasanın yerinde olmadığını gördüm. Polise durumu bildirdik. Çekmecede 100 lira bozuk para vardı, ona dokunmamışlar. Kasanın içerisinde 50 lira, iş yeri çekleri ve işletme kayıtları vardı. Birkaç kez kapıyı açık unuttuğumuz oldu. Ama hiçbir zaman böyle hırsızlık olayı yaşamadık. En önemlisi büyük bir travma yaşıyoruz. Olay yerinde inceleme yapıp parmak izleri aldılar. Güvenlik kamerası görüntülerini izlediler, yakalanmalarını bekliyorum\" dedi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Hırsızlığın yaşandığı gazete dağıtım bayisinde yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, hırsızlarından biri kapıdan içeri girdikten sonra güvenlik kamerasının yönünü değiştiriyor. İçeride ve iş yeri önündeki hareketliliği takip eden hırsız, masa üzerindeki telefonu alıp arka cebine koyuyor. Daha sonra gazete taşınan el arabasını alan hırsız, para kasasını yükleyerek dışarıya çıkarıyor. Hırsızlar kasayı aracın arka koltuğuna yükledikten sonra otomobile binerek uzaklaşıyor.



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