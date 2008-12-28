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Politika

'Gazete çıkarır gibi bildiri yarışına girdiler'

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek: Anayasal kuruluşlar bildiri yarışına girdiler. Bundan hepimiz rahatsız olmalıyız

28 Aralık 2008 02:00

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, nüfusu 2000'in altındaki belediyelerin kapatılmasına ilişkin olarak Danıştay'ın aldığı kararın ardından, yüksek yargıda yaşanan tartışmayı "Anayasal kuruluşların, adeta günlük gazete çıkarır gibi her gün bildiri yarışına girmiş olmasından, hepimizin rahatsız olması gerekir" sözleriyle değerlendirdi.

Çiçek, 2009 bütçesine ilişkin son gün görüşmeleri çerçevesinde, dün TBMM Genel Kurulu'nda hükümet adına yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Herkes görevini Anayasa’nın, yasanın verdiği yetki çerçevesinde yapmalıdır. Kimse bunun dışına çıkmamalı. Zannediyorum hepimizin anayasal kuruluşların, adeta günlük gazete çıkarır gibi her gün yeni bildirileriyle; 'falanca kuruluş ne dedi, bugün ne dedi, öğleden sonra ne diyor, o ona ne dedi, bu buna ne dedi' tarzında bir bildiri yarışına girmiş olmasının ortaya koyduğu tablodan hepimizin rahatsız olması gerekir. Bir şey denilecekse, onun denileceği yer burasıdır. Biz, burada her şeyi konuşuruz."

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