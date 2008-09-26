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Politika

Gazete boykotuna fetvalı destek

Başbakan Erdoğan'ın yaptığı bazı gazeteleri boykot çağrısına, Yeni Şafak yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman'dan fetvalı destek: O gazeteleri boykot farz, almak ha

26 Eylül 2008 03:00

Başbakan Erdoğan’ın teşkilatına yaptığı bazı gazeteleri boykot çağrısına ‘fetva’lı destek. Yeni Şafak yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman, “O gazeteleri boykot farz, almak haram” dedi. Eski Diyanet İşleri Başkanı Yılmaz ise bir davranışa haram damgası vurmanın bu kadar kolay olmaması gerektiğini söyledi

İlahiyat Profesörü Hayrettin Karaman, Yeni Şafak’ta dün yayımlanan makalesinde Başbakan  Tayyip Erdoğan’ın, Doğan grubuna yönelik boykot çağrısına destek çıktı. Karaman “Sayın Başbakan, medyaya yakışır şekilde yayın yapmayan, muhalefet partisi gibi davranan, abartan, yalan, karalama ve iftiraya pervasızca yer veren gazeteleri almayın diye bir çağrıda bulundu. Bu çağrıyı mutlaka birinin yapması gerekiyordu; tartışılacak konu, bunu Başbakan’ın yapmasının uygun olup olmadığıdır” dedi.


Başbakandan boykot çağrısı

Erdoğan dikta hevesinde

Karaman, Erdoğan’ın işaret ettiği gazetelere göndermede bulunarak, şunları dile getirdi:

“Ben bu tartışmaya girmeden bir Müslüman olarak en azından ‘Müslümanım, davranışlarımda İslam’ı rehber ediniyorum’ diyenlere, ahlak, insaf, vicdan sınırlarını aşan, ideolojik veya ekonomik menfaati için her şeyi mübah sayan, sahip olduğu imkanları (gazete, dergi, televizyon, reklam, sanat...) kötüye kullanan medyayı boykot etmenin farz, onları desteklemenin haram olduğunu ifade etmek isterim. Müslümanlar evlerine bu çeşit gazeteleri sokmamak ve televizyonlarında uygunsuz kanalları açmamak, izlememek durumundadırlar.”

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